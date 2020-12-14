Ожеледь, туман і мряка: в Україні погіршилась погода

Фото: ожеледиця в Києві (РБК-Україна)

Погода в Україні 14 грудня продовжує погіршуватись, на дорогах ожеледиця. Водіїв також попереджають про туман.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Водіїв попереджають про туман в країні, крім південно-східної частини, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Також у цій частині Україні буде ожеледь на дорогах.

У Києві 14 грудня через ожеледицю оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, попереджають в ДСНС.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомляють, що наразі мряка випадає у Вінницькій, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях, в районах де температура повітря мінусова виникає загроза утворення ожеледиці.

Туман у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

На сьогодні, за даними синоптиків "Укргідрометцентру", будуть опади у вигляді мокрого снігу з дощем практично на всій території країни.

Нагадаємо, у новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледицю.