"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов. В прошлом веке украинцы пережили три больших голода – в 19921-23-х, 1932-1933-х и 1946-47-х годах.

Точное количество погибших ученым до сих пор трудно подсчитать. Однако демографические потери Украины в результате самого страшного Голодомора в 1932-1933 годах составляют около 4,5 млн человек, в том числе 3,9 млн – потери, связанные с сверхсмертностью, а еще 600 тысяч – с дефицитом рождения. Такие данные приводит Институт демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины.

Сейчас около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Европейский парламент сделал это только в декабре 2022 года, США до сих пор не принял аналогичного решения, хотя более половины штатов признали Голодомор на своих уровнях. При этом Россия как правопреемница СССР продолжает цинично отрицать факт геноцида против украинцев.

РБК-Украина расспросила историка, куратора выставок о Голодоморе и старшую научную сотрудницу Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Яну Гринько о том, какими были последствия голода, какие регионы больше всего пострадали и как это повлияло на современные поколения.

Далее приводим прямую речь Яны Гринько.

Какой была цель Голодоморов

У нас есть указ президента о Национальном дне памяти Голодоморов, но на самом деле есть разница между голодами 1921-1923-х и 1946-1947-х и Голодомором 1932-33 годов. Исследователи и юристы уже доказали, что события 30-х годов были актом геноцида против украинского народа, что мы не можем сказать о 20-х или 40-х.

Цель Голодомора 30-х годов четко понятна – Москва совершила геноцид с целью удержания Советской Украины под своим контролем, с целью подавления того сопротивления, которое началось на территории Украины во время коллективизации и раскулачивания. В 20-х и 40-х годах несколько отличались ситуации, хотя инструменты были похожи.

В начале 1921 года коммунисты умалчивали голод и когда обращались в международные организации о помощи, то говорили о ситуации в российском Поволжье, но о юге Украины – нет. Однако с 22 года все же допустили международные организации к нашим территориям, чтобы оказать помощь голодающим. В 30-е годы такого не было.

В 40-х годах голод был вызван, в том числе, и войной, потому что на территории Украины проходило много боевых действий. Это все привело к разрушению хозяйства, промышленности и экономики. Но основной причиной были хлебозаготовки и репрессии, связанные с ними. Следствием голода стала массовая дистрофия и смертность.

Историк и куратор выставок о Голодоморах Яна Гринько (фото из личного архива)

Как Голодоморы изменили демографическую ситуацию

Голодомор принес большие демографические потери для Украины. В уголовном деле №475 о Голодоморе эксперты говорят по меньшей мере о 4 миллионах убитых в 1932-33 годах.

В основном исследователи опираются на переписи населения 1926 и 1937 годов. Но эти переписи, возможно, не дают полную картину всех миграционных процессов, ведь происходило много движений, таких как выселение, депортация, перемещение. В Советском Союзе практиковались постоянные командировки, поэтому достаточно сложно точно подсчитать данные о количестве жертв.

Кроме того, перепись 1937-го года была засекречена, поскольку она не оправдала ожидания высшего руководителя СССР и персонально Сталина. Советская власть хотела показать демографический рост и успех социализма в стране. Однако, хоть и перепись показала увеличение населения в СССР, но не ту цифру, которую ожидали коммунисты. Также она показала, что население Украинской республики уменьшилось.

Трудно говорить, каким было бы население Украины сегодня, если бы не Голодоморы и другие масштабные преступления, которые совершались потом, а также и Вторая мировая.

Например, исследователь Андрей Козицкий говорит, что даже через 90 лет после Голодомора прирост украинцев в мире увеличился всего на 20%, а на территории, где проходил геноцид, примерно на 10%. Это маленький показатель, и он не говорит о восстановлении популяции после геноцида. Например, казахи, которые тоже пережили массовый голод, что имел признаки геноцида, смогли восстановить свою популяцию через 40 лет.

В четвертую субботу ноября украинцы чтят память о жертвах Голодоморов (фото: Getty Images)

Какие регионы больше всего пострадали

Институт демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины рассчитали, что потери от Голодомора 1932-33 годов были самыми высокими в центральной и восточной части Украины. Это линия Винницы – Киева – Харькова.

Следует помнить, что коммунисты скрывали Голодомор. Было много случаев, когда смертность переставали фиксировать, и поэтому они не учтены в статистику. И если говорим, что упомянутые регионы понесли большие потери, то это никоим образом не преуменьшает страдания в других областях.

Также нужно учитывать другие факторы. Например, юг Украины – это зерновые регионы, где были самые большие посевные площади и часть посевного материала там могла оставаться. В определенных районах это использовали для кормления работников, элементарно для того, чтобы было кому выполнять работу.

В Черниговской области благодаря лесной местности у людей было больше шансов выжить. А в Донецком регионе много людей были привлечены к работе на промышленных объектах и смертность там могла быть ниже по сравнению с Харьковской областью.

Жертвы Голодомора. Харьковская область, 1933 год (фото: Александр Винербергер/Википедия)

Почему важно, чтобы мир признал Голодомор актом геноцида

Признание таких преступлений – это моральный предохранитель, который не должен допустить повторения подобного. Учитывая современные события, очевидно, что признание Голодомора геноцидом было запоздалым. К тому же, еще не все страны, по крайней мере Европы, это сделали.

Голодомор был направлен на уничтожение украинской нации. И когда мир признает, что Голодомор был геноцидом, он признает, что украинская нация существовала в 30-е годы, а Сталин ее стремился уничтожить.

Перед полномасштабным вторжением диктатор Путин несколько раз публично отрицал существование украинской нации, говорил, что россияне и мы – один народ, а Украина – это российская территория.

Уже тогда мир, который признал бы Голодомор, должен был очень категорически отреагировать на эти непрямые призывы к геноциду украинцев. Поэтому признание Голодомора необходимо.

Коммунисты вывозят зерно из колхоза в Харьковской области, 1932 год (фото: Википедия)

Уместно ли говорить о генетической памяти и травме поколений

Голодомор нанес большую травму украинскому народу. Следующие поколения стали скрывать свою идентичность или отказываться от нее.

Одной из задач Голодомора было сломать хребет украинской нации, ее сопротивление и жажду свободы. На территориях, где прошел Голодомор, открытого вооруженного сопротивления уже потом не было.

Ученые Виктория Горбунова и Виталий Клинчук исследуют трансгенерационные последствия Голодомора. Это когда люди наследуют последствия травмы от своих родителей и дедушек через поведения. Люди, пережившие Голодомор, учили своих детей, как выживать в тоталитарном государстве. Так складывались паттерны поведения и дети на них росли, а потом уже они обучали этому своих детей.

Даже проблема русского языка в Украине является следствием Голодомора в определенной степени. Люди в 30-х годах поняли, что для того, чтобы выжить в том государстве, нужно перейти на русский и согласиться на эту политику, что все украинское – это отсталое из села (тогда Украина была аграрной и большинство украинцев проживали в сельской местности), а все российское – это прогрессивное из города. Поэтому со временем люди в Украине начали скрывать свое происхождение из села, переходить на русский, когда ехали на учебу или работу в город. А их дети уже не понимали, кто они.

Я видела много ситуаций в Харькове и Киеве, когда бабушка и дедушка проживали в селе и разговаривали на украинском, а дети и внуки, переехав в город – на русском.

Очень важно проговаривать, исследовать, осознавать и понимать, что многие украинцы стали русскоязычными не потому, что им так удобнее, а потому, что их предки пострадали за свою украинскую идентичность.

Жертвы Голодомора на улицах Харькова, 1933 год (фото: Александр Винербергер/Википедия)

Кроме того, паттерн украинцев "не высовываться" также является следствием травмы. В Советском Союзе нужно было быть как все, не выделяться, потому что ты можешь обратить на себя внимание и оказаться под прицелом НКВД.

Также у людей сформировалась привычка, что лучше не делиться своим успехом и не гордиться финансовым положением, потому что на генетическом уровне сохраняется страх быть раскулаченным, хотя этого давно уже не существует. Об этом можно прочитать в исследованиях Ирины Ревы "По ту сторону себя".

После Голодомора люди поняли, что все, кто попадает в государственную службу, могут прокормиться. Поэтому сформировалось мнение, что нужно своих детей обязательно устроить в госорганы, полицию и таким образом они смогут выжить. Поэтому современные проблемы с коррупцией тоже определенно имеют свои корни из 30-х, когда все были одинаково бедны и только коммунисты имели доступ к ресурсам.

Голодомор также оказал большое влияние на развитие политической основы Украины. Нам тяжело становиться самостоятельными, мы будто учимся с нуля это делать, нам сложно строить независимые устойчивые государственные институты, потому что в Советском Союзе они все были под контролем центра. А это совсем другая история, чем в демократической стране.

Сейчас мы учимся заявлять о себе в мире, потому что довольно долгое время о нас говорили другие, в первую очередь – колонизатор.

Какой бы была наша история, если бы не Голодоморы

Это далеко от научного подхода, но если представить, что не было бы Голодомора 1932-1933 годов, то украинцы вышли бы из Советского Союза уже в начале 30-х. Они не воспринимали эту политику коллективизации, раскулачивания, они не были с этим согласны.

Тогдашняя украинская коммунистическая элита тоже стала понимать, что в Украины свой путь, даже если он коммунистический, но он может быть независим от Москвы.

Об этом говорил украинский экономист Михаил Волобуев – автор концепции украинской самодостаточности УССР. За что был арестован в 1933 году. О независимой культуре и искусстве говорили украинские художники, которых Сталин уничтожил. Если бы не Голодомор, то лозунг "Прочь от Москвы" стал бы реальностью.