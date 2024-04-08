Голкипер "Миннесоты" с дебютным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

21-летний швед помог "Уайлд" отпраздновать уверенную победу над "Чикаго" (4:0) на выезде. Шайбами в составе "Миннесоты" отличились Капризов (дважды), Росси и Гудро.

Вальстедт выполнил 24 сэйва против "Блэкхокс". Прогнозируемый процент парированных бросков скандинава составил 100%. Этот шатаут стал для вратаря дебютным под эгидой НХЛ. Коэффициент надежности Вальстедта улучшился до 3.52 пункта.

Матч против "Чикаго" – всего второй в карьере голкипера. Дебютировал за "Уайлд" он в январе, когда "Миннесота" потерпела разгромное поражение от "Далласа" (2:7). Основная работа Вальстедта – роль "первого номера" в команде АХЛ "Айова Уайлд".

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин и форвард "Сент-Луиса" Роберт Томас. Первый с голом и тремя результативными передачами приложился к победе над "Монреалем" (5:2). Второй же забросил шайбы и оформил три ассиста в противостоянии с "Анахаймом" (6:5 Б).

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