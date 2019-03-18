Голик: запрацювали габаритно-вагові комплекси на в'їздах у Дніпро

Дороги мають відповідати європейським стандартам, впевнений Голик

На в'їздах в місто Дніпро почали роботу два нових габаритно-вагових комплекси (ГВК). Про це повідомив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик, повідомляє РБК-Україна.

"Автодороги Дніпропетровщини повинні відповідати європейським стандартам. Це не раз підкреслив президент України Петро Порошенко. У Дніпропетровській області капітально ремонтуються як місцеві дороги, так і магістралі державного значення. Щоб покриття не руйнувалося, необхідно контролювати масу великогабаритного транспорту. Спільно з міською владою ОДА облаштувала на в'їздах у Дніпро два пункти габаритно-вагового контролю", – розповів Голик.

ГВК встановлені на трасах Дніпро-Кривий Ріг і Дніпро-Решетилівка. Вантажівки зважуються пересувними лабораторіями "Укртрансбезпеки". На місці також працюють фахівці облдержадміністрації та представники Національної патрульної поліції.

Фахівці використовують електронні ваги, далекомір, циркулі для шин, комп'ютер. Процес зважування займає близько п'яти хвилин: машині досить проїхати по двох паралельних платформах. Потім дані про масу автомобіля і розподіл вантажу передаються на комп'ютер через Wi-Fi, термінал друкує талон з інформацією.

За перші два дні роботи лабораторій було перевірено близько 130 вантажівок. За даними Голика, кожен п'ятий з них – перевантажений. Перевізники були оштрафовані.

Голик також повідомив, що пересувна лабораторія незабаром почне роботу і на трасі Дніпро-Запоріжжя. Ще один ваговий комплекс зводять на Донецькій трасі.

Нагадаємо, на дорогах державного значення заборонено рух транспорту масою більше 40 тонн, на автошляхах усередині міст, сіл і селищ - 24 тонни.

За останні чотири роки Дніпропетровська ОДА капітально відремонтувала понад 500 доріг області, а також об'їзну дорогу навколо Дніпра і трасу Дніпро-Запоріжжя.