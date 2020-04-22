Голик: на Закарпатті ремонтують трасу нацзначення Н-09 за програмою "Велике будівництво"

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Наразі роботи ведуться на 150 об'єктах у 22 областях України

На Закарпатті в районі Хуста та Тячева відбувається капітальний ремонт національної траси Н-09, зв'язує Мукачево, Івано-Франківськ і Львів, а також траси М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Також він опублікував відео ремонту дорожнього полотна на трасі Т-07-19 Іршава – Виноградів в районі села Онок.

Як зазначив Голик, всі роботи відбуваються в рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Протягом 2020 року планується будівництво та ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садів, 100 стадіонів, понад 200 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6,5 тис. км доріг.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що у рамках "Велике будівництво" почався ремонт доріг у Донецькій області. Ремонтують, у тому числі, траси, близькі до лінії зіткнення.