Голик: вперше в Україні всі держоб'єкти нанесені на одну карту

Вперше за роки незалежності України всі об'єкти, що знаходяться на балансі держави, були нанесені на одну карту. Кожен українець, чи то губернатор, чи мер чи голова району може зайти і подивитися, що у них на території є. Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Кожен українець, чи то губернатор, чи мер чи голова району може зайти і подивитися, що у них на території є, зазначив він.

Голик нагадав, що минулого тижня прем'єр-міністр був на одному з центральних каналів, і презентував карту інфраструктури України.

"На цьому тижні закінчується процес створення карти оптимальної мережі інфраструктури. Це означає, що в програмі дій уряду, проголосованої Верховною Радою, є додаток, який описує стандарти цих доступностей. Припустимо, в кожному місті на 30 тис. жителів повинен бути 1 стадіон. Такий, як ми будували - "Трудові резерви" в Дніпрі, стадіони в Солоному або Магдалинівці. А в сільській місцевості стадіон повинен бути один на 15 тис. населення. І на цю карту вони нанесені і показано, де держава має це побудувати", - зазначив Голик.

За його словами, в наступному році з 1 березня розпочнеться величезне будівництво по всій країні.

"Будуть будуватися дороги до опорних шкіл, реконструюватися опорні школи, з'являтися нові садки, реконструюватися існуючі. Це ні на один рік програма. Але ніколи в історії України цього не було! Ми хочемо, щоб у нас з кожним роком ставало краще, і діти по-іншому сприймали дійсність. Найважливіше, щоб якість життя в будь-якому маленькому населеному пункті не відрізнялася від якості життя в обласному центрі", - підкреслив він.

Як повідомлялось, радник прем'єра Голик запропонував план, як побудувати сотні шкіл, садочків і стадіонів.