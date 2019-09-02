Голик: для розвитку інфраструктури потрібен професійний менеджмент

Стан мостів в Україні критичний, і для виправлення цієї ситуації потрібен, в першу чергу, професійний менеджмент. Про це заявив керівник програми "Регіональний розвиток" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" і радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Харків. Туреччина. Пакистан. Це за 7 днів про втомлені мости. Тільки те, що потрапило в стрічки новин. У нас в країні ситуація критична. Понад 9 600 мостів за технічними параметрами не відповідають вимогам сучасних норм і фактичного навантаження. 1 923 моста потребують термінового ремонту. 86 мостів знаходять в аварійному непрацездатному стані. Просто спробуйте згадати хоча б 100 мостів або 10, побудованих у нас в країні за останні 10 років. Я можу згадати два – це ті мости, які ми в 2017-му відремонтували та збудували з нуля в Дніпропетровській області", - заявив Голик.

Нагадаємо, 25 серпня стався частковий обвал шляхопроводу над залізничними коліями в напрямку селища Пісочин Харківської області. 27 серпня в турецькому місті Терме обвалився пішохідний міст. 31 серпня в Пакистані в результаті обвалення мосту загинули 26 людей.

Фото: міст, побудований Командою Валентина Резніченка на окружній дорозі навколо міста Дніпро за 42 дні

На думку Голика, інфраструктура втомилася, тому кількість кілометрів, які вводяться в експлуатацію після ремонту доріг і мостів, має перевищувати кількість виведених з неї в силу їх руйнування. Тільки тоді можна буде говорити про відновлення інфраструктури та її появу в принципі.

"Що потрібно, щоб ситуацію виправити? Менеджмент. І гроші. Саме в такій послідовності. Гроші без професійного менеджменту - це в кращому випадку просто їх невикористання, як відбувається зараз. А в гіршому - чийсь особистий добробут, але ніяк не нові кілометри ідеальних доріг і мостів", - вважає Голик.

За його словами, в Україні вже почалися позитивні зміни, зокрема, мова йде про трасу Запоріжжя - Маріуполь, яка ремонтувалася три роки і повинна була ремонтуватися ще стільки ж, але буде закінчена вже в жовтні, тобто за три місяці.

"Але з одиничного прикладу це повинно перетворитися в норму для всієї країни", - упевнений Голик.