Голик про перевірку Буковинської митниці: в сканері за 100 млн зберігають трактор

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик розповів про урядову інспекцію пункту пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Там, зокрема, не введені в експлуатацію сканери, а дорога до пункту пропуску на кордоні з Румунією побудована частинами.

"Наприклад, сканера. Вони є. Побудовані. Змонтовані. Але не введені в експлуатацію. Не вистачає якихось папірців. Тому, наприклад, на пункті пропуску в Чернівецькій області, де ми були сьогодні, в приміщенні, де встановлено сканер, зберігають трактор. Трактор, безсумнівно, потрібна річ. Але сканер краще. А зберігати трактор в приміщенні з обладнанням за сотню мільйонів гривень – маразм", – написав Голик.

Радник прем'єра також нагадав, що митний експеримент дав області понад 800 млн гривень на будівництво дороги до "Порубного". Але при цьому дорога до найбільшого пропускного пункту є частинами.

"Ділянка є, дві ділянки немає. Улюблена забава Укравтодору – ремонтувати шматками п'ять років поспіль – у всій красі", – зазначив він.

Голик додав, посилаючись на прем'єра Олексія Гончарука та голову Державної митний служби Максима Нефьодова, що вже в цьому році буде нова митна служба з кардинально іншим кадровим складом. З існуючої митниці туди перейдуть не всі.

За підсумками інспекції на "Порубному" Голик зазначив, що нинішній митниці можна ставити п'ятірку "за артистизм та сценаризм".

"Знаємо куди звернутися, коли потрібен буде класний сценарій і хороші артисти. Впоралися без дублів. Молодці. Але суті це не скасує. І прийдешні зміни не поверне назад", – написав він.

При цьому радник прем'єра зазначив, що щиро не заздрить Максиму Нефьодову. "Розгребти все те болото, що йому дісталося, те ще завдання. З іншого боку, є маса швидких рішень, які просто потрібно зробити", – упевнений Голик.

Він також розповів, що в Чернівецькій області є ще два пункти пропуску, на які були гроші від ЄС, але їх не зуміли використати. Тому з 2016 року їх будівництво заморожене, а суди вже дійшли до Верховного.

"Але тепер все буде по-іншому. Сканер запуститься. Пункти добудуються. І дорога буде", – резюмував радник прем'єра.

Як відомо, глава уряду разом з головою митної служби відвідав пункт пропуску "Порубне" в рамках робочої поїздки у Чернівецьку область. Юрій Голик в жовтні цього року повідомив про своє призначення радником прем'єр-міністра України.