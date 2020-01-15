Голик: прориви, як в Ocean Plaza, повторяться, якщо не боротися з причинами

Інцидент з проривом тепломагістралі біля торгово-розважального центру Ocean Plaza - це не випадковість, а очікувана закономірність. А фрази на зразок "КП таке-то і таке-то вже працюють над усуненням наслідків" є відображенням того жаху, який стався і обов'язково станеться ще. Про це заявив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик на своїїй сторінці в Facebook.

За його словами, у подібних ситуаціях повинна бути боротьба з причинами, а не наслідками.

"Багато міських влад не люблять працювати над фундаментальними речами, до яких відносяться зариті у землю труби. Тому що заміну труб медійно не "продаси". А у вік популізму і картинок за їх заміну ще й звинуватять у заритті грошей під землю. Тому будуються парки, асфальтуються дороги, а комунікації змінюються за залишковим принципом. А ще будуються нові будинки, офісні і торгові центри, збільшується навантаження на мережі, за підключення до яких стягується плата, і все у цілковитій впевненості, що ємність і життєвий термін мереж безкінечні", - зазначив радник прем'єра.

Голик констатував, що до енергоефективності в країні теж не звикли, тому часто доводиться гріти повітря.

"А потім знову боремося з наслідками. Але не причинами. Біг по колу", - зазначив він.

Раніше Юрій Голик повідомив, що у жодному місті чи населеному пункті України досі немає програми з приведення всіх комунікацій в порядок.