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Голик: кращій дитячій лікарні України виповнився рік

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 10:17
Голик: кращій дитячій лікарні України виповнився рік
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Лікарня імені Руднєва була побудована ще попередньою командою Дніпропетровської ОДА

На початку 2019 року в Дніпрі прийняла перших пацієнтів лікарня матері і дитини імені професора Руднєва, яка на сьогоднішній момент є найкращою дитячою лікарнею України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голік, передає РБК-Україна.

"Отримати смс від товариша: "Привіт. Сьогодні день народження сина. Він народився і завдяки лікарні, яку ви збудували. Не знаю, що вами рухало, коли ви будували саме її, але моя дитина жива завдяки лікарям, які працюють в ній. Я не знав тебе тоді, коли він народжувався, тільки познайомившись з тобою, дізнався, що це і ти в тому числі. Спасибі" - це безцінно", - пише Голик.

Голик: кращій дитячій лікарні України виповнився рік

Голик зазначив, що лікарня імені Руднєва була побудована попередньою командою Дніпропетровської ОДА під керівництвом Валентина Резніченко. Юрій Голік в 2015-2019 роках був радником голови ОДА і курирував інфраструктурні проекти, в тому числі і будівництво лікарні матері і дитини.

Голик: кращій дитячій лікарні України виповнився рік
"Так співпало, що будувати ми її почали в той рік, коли дочку мого іншого товариша рятували не в нашій країні. Просто тому, що це був єдиний спосіб дати їй життя. Все, що ми робимо - заради дітей. Щоб вони народжувалися, вчилися і жили в нашій країні ", - згадує Голик.

Голик: кращій дитячій лікарні України виповнився рік

"Краща дитяча лікарня України, побудована нами з нуля. Лікарня матері і дитини імені Руднєва в Дніпрі. Кілька тисяч квадратних метрів, що нагадують всередині комфортний дитячий садок і класний готель, а не лікарню", - писав рік тому Голик про відкриття лікарні Руднєва.

Нагадаємо, раніше Юрій Голік повідомив, що наближається до завершення будівництво нового корпусу лікарні "Охматдит" в Києві, яке тривало понад 14 років.

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Новини України ФК ДніпробольницаЮрій Голик
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