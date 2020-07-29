Голик: Київ і Дніпро задають новий стандарт дитячих лікарень

Київ і Дніпро задають новий стандарт дитячих лікарень: два роки тому в Дніпрі з нуля побудували хірургічний корпус "Лікарні матері і дитини імені Руднєва". Тепер відкрився новий корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, хірургічний корпус лікарні Руднєва побудували в Дніпрі на місці будівлі 1912 року, поряд з реконструйованим за рік до того Педіатричним корпусом.

На той момент, за словами екс-радника голови Дніпропетровської ОДА Голика, вона була самою сучасною дитячою лікарнею в Україні.

У ній проводять унікальні операції і рятують дитячі життя. Зовсім скоро прийме пацієнтів і столичний Охматдит, новий корпус якого закінчено у липні, додає Голик.

"Зрозуміло, що технології не стоять на місці, і Охматдит у Києві ще крутіше, технологічніше і сучасніше. Але багато хто технології і рішення застосовані і в Охматдиті, і в Хірургії Руднєва в Дніпрі", - говорить він.

Нагадаємо, раніше Юрій Голік розповів, як опорна школа в селищі Солоне Дніпропетровської області стала взірцем нових освітніх просторів для України.