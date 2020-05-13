Голик: в кожному місті повинні навчитися зберігати пам'ять про героїв, загиблих в АТО

Алеї героїв у Дніпрі, яка увічнила пам'ять про воїнів, загиблих на російсько-українській війні, виповнилося 3 роки, і в кожному місті повинні навчитися так само дбайливо зберігати пам'ять про героїв, які загинули на цій війні. Про це заявив колишній радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Три роки тому, 12 травня 2017, ми відкрили в Дніпрі побудовану нами Алею Героїв у сквері біля Дніпропетровської ОДА. Її ми побудували разом з тими, кому, як і нам, не все одно. Її ми побудували в пам'ять про тих, хто ціною свого життя відстояв Свободу і Незалежність України", - написав Голик.

Він також повідомив, що на Алеї Героїв понад 500 фотографій загиблих воїнів. За словами Голика, в їх очі потрібно регулярно дивитися всім, щоб розуміти ціну, яку платить країна за свою свободу.

Крім того, за весь цей час на алеї побували сотні тисяч людей, перші особи країни, іноземні делегації, школярі, додає Голик. Відвідування Алеї героїв та Музею АТО є обов'язковою частиною програми для багатьох.

"Дуже хочу, щоб у кожному місті навчилися дбайливо зберігати пам'ять про героїв, які загинули на цій війні. Дуже хочу, щоб замість розмов про патріотизм, були дії. Як у нас", - зазначив Голик.

Нагадаємо, команда голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко у 2015-2019 роках створила Алею Героїв, перший в Україні Музей АТО і перший в країні Центр допомоги ветеранам АТО, що став зразком для всіх обласних адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що експозиція Музею АТО в Дніпрі доступна в 3D-форматі для глядачів з будь-якої точки світу.