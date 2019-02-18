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Голик: інклюзивна освіта підвищує толерантність до особливих дітей

Новини » Політика    18.02.2019 - 13:38
Голик: інклюзивна освіта підвищує толерантність до особливих дітей
Фото: Юрій Голик (в центрі)

Дніпропетровська ОДА за три роки впровадила інклюзію в 225 школах

Зростання числа особливих дітей, які навчаються у школах, де запроваджено інклюзивне навчання, показало високу толерантність у ставленні до дітей з особливими потребами. Про це заявив радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Зростання кількості дітей з особливими потребами, які вже навчаються за системою інклюзивної освіти в нашій області, свідчить про те, що в суспільстві є толерантність до таким діткам. Це означає, що у нашої країни є майбутнє", - сказав радник.

Він також зазначив, що, за словами президента Петра Порошенка, "інклюзія в освіті — запорука нашої єдності, яка починається ще в школі".

"Президент правий — все починається з дитинства. Якщо дитина з якимись фізичними вадами не має можливості вийти в світ, то ми її втратимо як громадянина й особистість. Згодом можемо втратити країну", - вважає Голик.

За його словами, за останні три року Дніпропетровська ОДА запровадила інклюзію в 225 школах області з 1000. Кількість учнів з особливими потребами зросла з 4 до 860.

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Новини України Юрій ГоликинклюзияДніпропетровська ОДА
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