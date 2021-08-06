Гольфстрім та інші течії сповільнилися: вчені розповіли про наслідки

Атлантична меридіональна циркуляція знаходиться в ослабленому стані вже як мінімум століття. Це говорить про те, що глобальний "конвеєр течій" почав втрачати стабільність і близький до колапсу.

"Конвеєром течій" вчені називають систему взаємопов'язаних глибинних потоків, які переносять воду практично по всьому Світовому океану. Кліматологи підозрюють, що в минулому цей кругообіг працював інакше.

Саме через це приблизно 2,6 млн років тому міг початися льодовиковий період. На думку багатьох дослідників, в той час "конвеєр течій" був сильно ослаблений або взагалі перестав працювати, в результаті чого полюси замерзли, і льодовики стали наступати на помірні широти.

Недавні спостереження океанологів і кліматичні моделі показують, що в останні десятиліття AMOC значно сповільнилася. Однак поки вчені не можуть сказати, коли саме почався цей процес і з якою швидкістю він йде. Багато дослідників вважають, що ці зміни відбулися відносно недавно в результаті потепління вод Атлантики і прискорення танення льодовиків Арктики і Гренландії.

Вчені допускають, що "конвеєр течій" сповільнюється як мінімум з 1880 року і при цьому він став значно більш нестабільним.

"Я не очікував, що тих надлишків прісної води, які потрапили в Атлантику за минуле століття, вистачить для того, щоб так сильно поміняти характер руху Атлантичної меридіональної кругової течії. Ми повинні терміново переглянути всі моделі з урахуванням зібраних нами відомостей для розуміння того, наскільки критичною є ситуація", - сказав кліматолог.