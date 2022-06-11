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"Голден Стейт" вдруге зрівнявся з "Бостоном" у фіналі НБА

Фото: Стеф Каррі набрав 43 очки та зробив 10 підбирань (twitter.com/NBA)
Автор: Антон Федорців

Четвертий поєдинок фінальної серії Національної баскетбольної асоціації завершився другою перемогою "Голден Стейт Ворріорз" над "Бостон Селтікс" (107:97). Рахунок у серії – 2:2.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, фінал, 4-й матч

"Бостон" – "Голден Стейт" – 97:107 (28:27, 26:22, 24:30, 19:28)

Другий поспіль поєдинок у Массачусетсі спершу йшов за сценарієм третього двобою серії. У стартових двох чвертях "Селтікс" хай і мінімально, але переграли гостей із Каліфорнії. На велику перерву бостонці пішли за своєї переваги – 54:49.

Та в третій 12-хвилинці "Голден Стейт" перехопив ініціативу. На майданчику впродовж чверті розпочалися гойдалки, й перед останньою чвертю розрив став мінімальним на користь гостей – 78:79. Натомість в ендшпілі матчу "Ворріорз" увімкнулися на максимум і довели поєдинок до комфортної перемоги.

Безумовним героєм матчу став плеймейкер "Голден Стейта" Стеф Каррі. Він набрав 43 пункти, зробив 10 підбирань і оформив 4 передачі за 40 хвилин на майданчику. Найкращий у "Бостоні" – Джейсон Тейтум – набрав лише 23 очки, 11 підбирань і 6 передач.

Отже, у фінальній серії рахунок знову став рівним. Наступний матч відбудеться у Сан-Франциско 14 червня, а в Бостоні суперники зустрінуться 17 червня.

Нагадаємо, що "Тампа-Бей" вперше повела у фіналі Східної конференції Національної хокейної ліги.

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