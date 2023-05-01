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"Голден Стэйт" выиграл серию у "Сакраменто" Леня, "Майами" с победы начал второй раунд

Фото: Стеф Карри набрал 50 пунктов против "Кингз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Последним участником второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации стали действующие чемпионы по "Голден Стэйт Уорриорз". Команда из Сан-Франциско выбила соседей из Сакраменто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1-й раунд

"Сакраменто" – "Голден Стэйт" – 100:120 (31:30, 27:26, 23:35, 19:29); серия – 3:4

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Нью-Йорк" – "Майами" – 101:108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27); серия – 0:1

Первая половина противостояния "Кингз" и "Уорриорз" прошла в равной борьбе. Каждая из команд максимально отрывалась на 5-6 пунктов, но каждый раз соперник возвращался в игру. Как следствие, по итогам двух четвертей "Сакраменто" оторвался всего на два очка.

После большого перерыва, однако, "Голден Стэйт" полностью перехватил инициативу. "Уорриорз" методически увеличивали свое преимущество. В третьей четверти Стеф Карри и компания "привезли" хозяевам 10 пунктов преимущества, а по итогам финальных 12 минут еще десяток очков.

Лидер гостей набрал 50 пунктов, сделал 8 подборов и отдал 6 передач. На паркете Карри провел около 38 минут. Украинец в составе "Сакраменто" Алексей Лень сыграл всего около трех минут и успел оформить 1 подбор.

Настоящие качели зато увидели посетители "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Местные "Никс" ярко стартовали против "Майами", создав 11 очков гандикапа после первой четверти. Впрочем, флоридцы снизили отставание до пяти пунктов еще до большого перерыва.

Третья же 12-минутка стала холодным душем для нью-йоркцев. Четверть стала зеркальным отражением первой. Теперь "Майами" полностью преобладал над хозяевами и вышел на рубеж +6. На финальном отрезке "Хит" было достаточно сыграть на равных – задачу удалось выполнить.

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