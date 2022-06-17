"Голден Стейт" переграв "Бостон" на виїзді та став чемпіоном НБА 2021/22

НБА, плей-офф, фінал, 6-й матч

"Бостон" – "Голден Стейт" – 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27)

До своєї перемоги "Ворріорз" ішли поступово. Програвши дебют зустрічі, коли "Бостон" на піку вів 14:2, гості зуміли вирватися вперед на фініші першої чверті (27:22).

Ще більшого удару "Селтікс" вони завдали в другій 12-хвилинці. "Голден Стейт" набирав обертів далі та в певний момент довів свою перевагу до +21. Зрештою, чверть завершилася солідною перевагою каліфорнійців (54:39).

Локальний успіх після великої перерви став слабкою втіхою для "Бостона". Скоротивши дефіцит очок до 10-ти пунктів, господарі не змогли остаточно перехопили ініціативу у фінальній чверті й заслужено поступилися.

Найкращий у складі "Ворріорз" став Стеф Каррі. Досвідчений плеймейкер набрав 34 очки, виконав 3 передачі та зробив 7 підбирань. Саме Каррі визнали найціннішим гравцем фіналу НБА.

Для "Голден Стейт Ворріорз" чемпіонський титул став 6-м в історії та четвертим здобутим за останні сім років. Раніше каліфорнійці тріумфували в 1956, 1975, 2015, 2017 і 2018 рр.