ГЗКа Ахметова підтримають бюджет Кривого Рогу подвійними податками

Інгулецький, Центральний і Північний гірничо-збагачувальні комбінати групи "Метінвест", мажоритарним власником якої є Рінат Ахметов, в липні перерахували в скарбницю міста Кривий Ріг прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. Подвоєну ставку за землекористування вони будуть платити й в серпні, і у вересні.

Про це повідомляє прес-служба "Метінвесту".

"У цей складний період більш захищеними виявилися ті міста, в яких працює великий соціально відповідальний бізнес. Наші співробітники забезпечені роботою, ми продовжуємо виплачувати заробітну плату без збоїв і в повному обсязі. Крім того, було прийнято рішення про збільшення виплати податків до міського бюджету. ми докладаємо всіх зусиль не тільки для стабілізації ситуації, а й створення умов для повноцінного соціально-економічного розвитку Кривого Рогу ", - сказав Шевчик.

Мер Кривого Рогу Юрій Вілкул додав, що міській владі було б непросто боротися з пандемією без підтримки бюджетоутворюючих підприємств міста.

"У Кривому Розі проводиться масштабна робота з підтримки медичних установ, обговорюються рішення для підтримки малого та середнього бізнесу в період загальнонаціонального карантину. Нам було б непросто впоратися без підтримки бюджетоутворюючих підприємств міста. Крім експрес-тестів, медичного обладнання, компанія" Метінвест "допомагає місту фінансово. Додаткові щомісячні відрахування в міську скарбницю допоможуть підтримати економіку міста в період пандемії. Спільна робота і грамотні управлінські рішення дозволять вийти з кризи з найменшими втратами і стабілізувати роботу бізнесу і держсектору ", - зазначив Вілкул.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу група "Метінвест" передала в госпітальні бази міста близько 20 тисяч експрес-тестів, надточний ПЛР-аналізатор і біобокси для транспортування хворих з COVID-19. Також медики отримали сім сучасних апаратів штучної вентиляції легенів.

Підприємства "Метінвесту" закупили засоби індивідуального захисту для медиків і правоохоронців міста, а водополивна техніка ГЗК дезінфікує міські вулиці і місця загального користування.

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основним власником "Метінвест" є група СКМ українського бізнесмена Ріната Ахметова.