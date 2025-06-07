Гофф с камбэком победила Собленко в финале и впервые триумфовала на "Ролан Гаррос"

Американка Коко Гофф стала чемпионкой Открытого чемпионата Франции-2025, нанеся в финале болезненное поражение лидеру мирового рейтинга - "нейтралке" с белорусским паспортом Арине Соболенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
"Ролан Гаррос"-2025, финал
Коко Гофф (США) - Арина Соболенко - 6:7, 6:2, 6:4
Первый сет оказался настоящей битвой. Соболенко начала активно - выиграла четыре из первых пяти геймов. Однако Гофф не сдавалась - она смогла перевести партию в тай-брейк. А в укороченном гейме - отыграла два сетбола и даже вышла вперед, но уступила после серии ошибок.
Второй сет был полностью за Гофф. Американка за 35 минут выиграла 6:2, взяв три подачи соперницы. Она превосходила соперницу в длинных розыгрышах и по точности ударов. Соболенко, в свою очередь, допустила много невынужденных ошибок.
В решающей третьей партии Хофф первой сделала брейк и вышла вперед - 3:1. Соболенко сумела взять два гейма подряд, но в итоге американка дожала соперницу, победив - 6:4. Все финальное противостояние на корте длилось 2 часа и 40 минут.
Это уже третий финал на турнирах Большого шлема в карьере Гофф. Ранее она проиграла решающий матч "Ролан Гаррос"-2020 Иге Свёнтек. А в 2023 году завоевала свой первый титул, став чемпионкой US Open.
Теперь американка имеет на своем счету уже два "мэйджора".
Что же касается Соболенко, то она в 2025-м проиграла уже второй финал грендслема. В феврале на Australian Open она проиграла другой представительнице США - Мэдисон Киз.
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