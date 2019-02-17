Річницю Широкинської наступальної операції відзначили у Києві

Широкинська операція проводилася з 10 по 15 лютого 2015 року

В Киеве вчера, 16 февраля 2019 года, отметили четвертую годовщину Широкинской наступательной операции. К мероприятию присоединились ветераны российско-украинской войны и патриоты, которые пожелали почтить героев этих боев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українські новини".

Как сообщается, в рамках указанной операции, в феврале 2015 года, бойцы полка "Азов" освободили пять населенных пунктов Донецкой области, изменив линию фронта и защитив от обстрела город Мариуполь. Это наступление является примером стойкости и профессионализма командного состава "азовцев" и стал одним из переломных моментов в войне на востоке Украины.

Отмечается, что почтение героев началось на Софийской площади. Именно оттуда в 2014 году, поклявшись на верность Украине, отправлялись на войну с оккупантом первые наши добровольцы. Вчера эти воины собрались вместе, чтобы вспомнить павших в боях собратьев и поделиться непростыми воспоминаниями.

Свой траур по погибшим высказал бывший командующий Широкинськой операции и нынешний руководящих "Национальных дружин" Игорь Михайленко. Затем гости мероприятия были приглашены посетить культурно-художественную платформу "Патриот", где состоялась фотовыставка и показ видеороликов об ужасных событиях тех боев.

"Широкинськая операция, длившаяся с 10 по 15 февраля 2015 года, остается самым успешным наступлением украинских воинов в зоне ООС за последние 4 года. Этот подвиг заслуживает того, чтобы его помнили", - говорится в сообщении.