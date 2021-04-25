Річний тариф на газ: постачальники почали публікувати ціни

На сьогодні як мінімум чотири компанії вже представили свої річні тарифи на газ. Зокрема, ТОВ "Торгова електрична компанія" пропонує клієнтам укласти договір за річним тарифом 10,8 гривні за кубометр з ПДВ (без транспортування).

ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" пропонує річний тариф 13,5 гривні за кубометр з ПДВ (з транспортуванням). А дочірнє пілдприємство "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 9,85 гривні за кубометр з ПДВ (про транспортування даних немає).

Найнижчий тариф у ТОВ " Чернівцігаззбут" - 7,99 гривні за кубометр з ПДВ і траспортуванням.

Зазначимо, основні гравці газового ринку ще визначаються з ціною. Як повідомили РБК-Україна в "Нафтогазі", свою ціну оголосять не раніше 21:00 неділі, 25 квітня.