Річна виручка російського бізнесу Пінчука склала 250 млн рублів

Виручка компанії "Інтерпайп-М" (Москва, РФ) за останній звітний рік, 2019-й, становила 249,8 млн рублів.

Про це свідчать дані податкової звітності "Інтерпайп-М", поданої у Федеральну податкову службу РФ.

Прибуток російського підрозділу "Інтерпайпу" до оподаткування у 2019 році скоротилася до 75,8 млн рублів.

Чистий прибуток скоротився до 27,8 млн рублів. Роком раніше російський підрозділ "Інтерпайпу" отримав в РФ чистий прибуток 579 млн рублів.

У 2019 році "Інтерпайп-М" збільшив сплату ПДВ на 22% до 68 млн рублів.

Представництво "Інтерпайп" зареєстровано у 2005 році в Москві.

До 2014 року щорічна виручка компанії коливалася в межах 11-15 млрд рублів.

У 2015 році дохід російського бізнесу Пінчука впав до 5 млрд рублів, проте у 2016-2018 роках виручка повернулася на рівень 10 млрд рублів на рік.

Сумарно з 2014 по 2019 рр.. "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука заробив у Росії 1,25 млрд рублів чистого прибутку, сплативши за цей період 345 млн рублів податку на прибуток і 222 млн ПДВ. (сумарно 569 млн рублів).