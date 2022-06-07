Годиться для ганчірки. Українські фанати витерли ноги об футболку Тимощука
Уболівальники збірної України своєрідно відреагували на "красномовне" мовчання колишнього капітана національної команди Анатолія Тимощука щодо агресії РФ проти його батьківщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Zorya Londonsk.
Перед матчем Уельс – Україна фанати витерли ноги об футболку "Зеніта" з прізвищем Тимощука, що замінила ганчірку для підлоги. Організатори перформансу закликали вболівальників витирати ноги перед входом на стадіон.
"Це лайно, яке працює на "Газпром". "Газпром" ніколи не буде з українськими прізвищами", – кричав, зокрема, один із фанатів.
Після початку повномасштабної війни РФ проти України екс-капітан збірної жодного разу не прокоментував агресію. Більше того, він залишився працювати в пітерському "Зеніті" асистентом головного тренера.
Як наслідок, Українська асоціація футболу відібрала в Тимощука тренерську ліцензію та позбавила всіх отриманих на батьківщині звань і нагород. Окрім того, екс-хавбека виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
Футболка Тимощука стала ганчіркою (відео: twitter.com/ZoryaLondonsk)
До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на матч Ліги націй між Ірландією та Україною.
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