ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Годиться для ганчірки. Українські фанати витерли ноги об футболку Тимощука

Новость на русском →
Кардіфф, Вівторок 07 червня 2022 17:56
Годиться для ганчірки. Українські фанати витерли ноги об футболку Тимощука Фото: Футбольний манкурт Анатолій Тимощук (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Уболівальники збірної України своєрідно відреагували на "красномовне" мовчання колишнього капітана національної команди Анатолія Тимощука щодо агресії РФ проти його батьківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Zorya Londonsk.

Перед матчем Уельс – Україна фанати витерли ноги об футболку "Зеніта" з прізвищем Тимощука, що замінила ганчірку для підлоги. Організатори перформансу закликали вболівальників витирати ноги перед входом на стадіон.

"Це лайно, яке працює на "Газпром". "Газпром" ніколи не буде з українськими прізвищами", – кричав, зокрема, один із фанатів.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України екс-капітан збірної жодного разу не прокоментував агресію. Більше того, він залишився працювати в пітерському "Зеніті" асистентом головного тренера.

Як наслідок, Українська асоціація футболу відібрала в Тимощука тренерську ліцензію та позбавила всіх отриманих на батьківщині звань і нагород. Окрім того, екс-хавбека виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Футболка Тимощука стала ганчіркою (відео: twitter.com/ZoryaLondonsk)

До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на матч Ліги націй між Ірландією та Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анатолій Тимощук Збірна України Зенит Футбол
NEWS
В Україні хочуть заборонити феєрверки
В Україні хочуть заборонити феєрверки
DAILY
Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися
Вадим ДенисенкоВиконавчий директор Українського Інституту майбутнього, радник голови МВС Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися