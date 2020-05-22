Рік війни Зеленського. Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Що вдалося та не вдалося зробити Володимиру Зеленському за перший рік свого президентства? Чи потрібно країні розмовляти з ворогами, а журналістам – з терористами? Чи відбудуться в жовтні українські вибори у Донецьку та Луганську?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Ірина Верещук, народний депутат, “Слуга народу”;
Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;
Сергій Рахманін, голова фракції партії “Голос";
Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;
Надія Савченко, герой України, в'язень Кремля;
Роман Сущенко, кореспондент інформаційного агентства “Укрінформ”, в'язень Кремля;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”;
Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання “Strana.ua”;
Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна”;
Ігор Чубайс, доктор філософських наук.
Вони говорять, а вирішує народ.