За рік роботи новий завод RGC Production збільшив інвестиції вдвічі

З моменту початку роботи в травні 2019 року обсяг інвестицій в проект RGC Production вже перевищив 50 млн гривень, а кількість співробітників зросла в шість разів - до 170 осіб. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

Напередодні річниці своєї діяльності RGС Production отримав міжнародні сертифікати ISO 9001 та ISO 45001. Як зазначив керівник проекту Олександр Волович, отримані сертифікати підтверджують, що на підприємстві дотримані всі міжнародні стандарти в частині безпеки здоров'я та охорони праці і гарантують клієнтам, що продукція виробляється з дотриманням заявлених міжнародних стандартів якості.

За словами прес-служби, на початку роботи завод випускав тільки шафові газорегуляторні пункти. За минулий рік замовникам було відвантажено 600 виробів. Зазначається, що сучасні газорегуляторні пункти значно зменшують експлуатаційні витрати і мають більш тривалі терміни служби. Всього в Україні налічується близько 20 тис. ШГРП, що вичерпали свій термін експлуатації і чекають своєї заміни.

"У зв'язку з високим попитом на продукцію RGC Production, було прийнято рішення розширити виробництво з використанням найсучасніших технологій. Сума додаткових інвестицій склала 25 млн грн. Кошти були спрямовані на закупівлю нового виробничого устаткування. Зокрема, RGC Production поповнився ще одним роботизованим зварювальним комплексом, лазерною установкою автоматизованої різання і автоматичної дробеструйной лінією і лінією хімічної обробки металу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що розширився і асортимент продукції RGC Production. Тепер на ньому виробляються блокові газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, вузли обліку газу, фільтри та пристрої для дистанційної передачі даних.

Фото: заводу RGC Production (прес-служба РГК)

В рамках проекту RGC Production виробляються і сучасні модеми для вузлів обліку природного газу. Вони призначені як для корпоративних, так і побутових клієнтів. "Установка модему значно спрощує взаємодію з газорозподільною компанією і дозволяє клієнтові контролювати витрата газу в режимі онлайн", - зазначив Олександр Волович.

За рік роботи RGC Production відкрило філію у Сумах, який спеціалізується на швейному виробництві. За словами прес-служби, цей підрозділ створений для забезпечення працівників газорозподільних компаній спецодягом, розробленої з урахуванням специфіки кожної спеціальності.

"З початком карантину швейне виробництво було екстрено перепрофільоване на виробництво індивідуальних засобів захисту. За два місяці роботи було вироблено понад 100 000 захисних масок і 4 000 комбінезонів. Ними були забезпечені працівники газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, адже близько 12 тис. фахівців продовжують виконувати свою роботу в умовах підвищеної небезпеки, пов'язаної з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.