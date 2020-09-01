Щороку близько 1 млрд грн можна реінвестувати в енергоефективність, - Гура

Майже 1 млрд грн від податку на викиди СО2 можуть бути інвестовані в енергомодернізацію підприємств, що підвищить їх енергоефективність.

Про це написав т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура в колонці для "Економічної правди".

За його словами, Міненерго спільно з Держенергоефективності та міжнародними партнерами розробили законопроект, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу, завдяки яким кошти з податку на викиди СО2 будуть спрямовані не у загальний фонд бюджету, а на підвищення енергоефективності підприємств. Тобто вони матимуть цільове призначення і будуть використовуватись для енергомодернізації підприємств.

Законопроектом пропонується створити Державний фонд енергоефективної модернізації підприємств, який зможе: акумулювати надходження з податку на викиди СО2, а це майже 1 млрд грн, та надавати співфінансування на енергоефективні проєкти, наприклад, компенсацію частини кредитів підприємствам на закупівлю енергоефективного обладнання.

На думку Гури, Фонд стане надійним та постійним джерелом коштів на енергоефективність. Окрім того, буде забезпечено безперервність фінансування, що дасть можливість гарантувати підприємствам виплати, коли модернізація виходить за часові межі одного фінансового року.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Водночас президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проекти.