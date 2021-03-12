Рік карантину | Сім років окупації. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- З чого насправді почалася окупація українських територій?
- Хто понесе відповільність за підписання Харківських угод?
- Націоналізація «Мотор Січі»: що далі?
- Як змінилася Україна за рік карантину?
- Чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Олексій Данілов, секретар РНБО України;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України (2014-2016);
Володимир Литвин, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);
Давид Арахамія; голова фракції партії «Слуга Народу»;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;
Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність»;
Кіра Рудик, голова партії «Голос»;
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО «Батьківщина»;
Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»;
Ігор Палиця, голова партії «За майбутнє»;
Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
Олександр Данилюк, секретар РНБО України (травень—вересень 2019);
Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;
Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.
Вони говорять, а вирішує народ.