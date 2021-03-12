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Рік карантину | Сім років окупації. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

 

- З чого насправді почалася окупація українських територій?

- Хто понесе відповільність за підписання Харківських угод?

- Націоналізація «Мотор Січі»: що далі?

- Як змінилася Україна за рік карантину?

- Чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Литвин, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);

Давид Арахамія; голова фракції партії «Слуга Народу»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність»;

Кіра Рудик, голова партії «Голос»;

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО «Батьківщина»;

Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»;

Ігор Палиця, голова партії «За майбутнє»;

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Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.

Вони говорять, а вирішує народ.

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