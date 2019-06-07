За рік в Харківській області ремонтується більше 200 навчальних закладів, - Світлична

У 2017 році в Харківській області майже 200 об'єктів були капітально відремонтовані або частково, в 2018-му було відновлено ще більше загальноосвітніх і дошкільних установ. Про це повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична під час робочої поїздки до Дергачівського району, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ХОДА.

Як повідомляється, Світлична оглянула хід робіт з ремонту та утеплення фасаду гімназії "Перлина" в Солоницівці і запевнила колектив закладу та батьків учнів, що буде тримати процес під контролем, щоб всі роботи завершили вже до 1 вересня.

"Сьогодні сфері освіти приділяється увага з боку влади, установи в області приводяться в порядок. У 2017 році майже 200 об'єктів були капітально відремонтовані або частково, в 2018-му - ще більше загальноосвітніх та дошкільних установ було відновлено. В цьому році продовжуємо комплексну роботу. Будемо і надалі підтримувати ваш заклад. Побачили, над чим потрібно працювати далі, допоможемо оновлювати матеріально-технічну базу. Ми комплексно підходимо до ремонту всіх шкіл. Знаходимо можливість виділяти кошти з обласного бюджету і залучаємо місцеві кошти, які можна направити на роботи, які потрібно виконати швидко", - сказала голова ХОДА, спілкуючись з колективом ліцею.

Також у рамках робочої поїздки до Дергачівського району керівник області ознайомилася з ходом ремонтних робіт у поліклініці селища Солоницівка. В цьому році в установі проводиться капітальний ремонт частини приміщень другого та першого поверхів і сходів всіх трьох поверхів. Кошти на роботи виділено з обласного, районного та місцевого бюджетів.

"До 2016 року капітального ремонту будівлі поліклініки не проводили, для закладу не закуповували сучасне обладнання. А це поліклініка, яка обслуговує близько 20 тисяч людей у рік, сюди йдуть пацієнти не тільки з Солоницівки, але і з не менш ніж 5-ти найближчих населених пунктів. Тому ми, звичайно, відгукнулися на прохання про ремонт. Сьогодні в закладі оновлені рентген-кабінет і лабораторія, замінені всі вікна, практично завершені роботи з установки вхідної групи. Будемо рухатися далі і створювати гідні умови як для лікарів, так і для пацієнтів", - розповіла Світлична.

Голова ХОДА підкреслила, що гуманітарна сфера продовжує залишатися пріоритетом для керівництва області.

"Ми визначили пріоритет на найближчі два роки: це розвиток медицини і освіти в області. Люди повинні мати можливість лікуватися і вчитися в нормальних умовах. Ми повинні створювати Європу у себе вдома своїми руками", - резюмувала Світлична.