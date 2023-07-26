Гибкие смартфоны, планшеты и часы. Samsung представила новую линейку гаджетов

"Samsung Electronics пытается открыть больше возможностей для людей и планеты, и важно для этого путешествия является создание ориентированного на человека мобильного опыта с большим количеством переработанных материалов без компромиссов. Новые Galaxy Z Flip5 и Z Fold5 представляют собой еще один шаг в этом стремлении к разработке технологий , преодолевающих барьеры, одновременно стремясь минимизировать влияние на окружающую среду", - говорится в прессрелизе.

Отмечается, что Samsung не только добавила больше типов переработанных материалов в новые гибкие смартфоны, которые используются в каждом устройстве, но и более чем удвоило количество компонентов, содержащих минимум 10% переработанного пластика или стекла, или в среднем 22% переработанного стекла.

Samsung Galaxy Z Flip5 предлагает самый внешний экран серии Galaxy Flip благодаря инновационной технологии Flex Window. Гибкий дизайн идеально подходит к любому стилю жизни и комфортно помещается в вашем кармане.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает высокую производительность, а вместительный аккумулятор на 4400 мАч позволяет пользоваться устройством в течение длительного времени без зарядки.

Samsung Galaxy Z Flip5 также не уступает возможности создавать крутой контент и оснащен мощной основной камерой 12 Мп и удобной фронтальной камерой 10 Мп.

Samsung Galaxy Z Fold5 поражает техническими характеристиками и функциональными возможностями. Внешний дизайн устройства еще раз переосмыслили, сделав его еще более тонким, более легким и более портативным, что дает пользователям больше комфорта в использовании. Обновленный шарнир Flex Hinge - настоящее техническое чудо, ведь может изгибаться по желанию пользователя.

Также нельзя не обратить внимание на обновления, касающиеся фотоспособности и точно заинтересуют любителей качественных фото и видео. Fold5 оснащен инновационной основной камерой - 50 Мп, 12 Мп, 12 Мп - и мощной фронтальной камерой 10 Мп + 4 Мп.

Сердцем новой модели является процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает отличную производительность и повышенную автономную работу благодаря емкому аккумулятору на 4400 мАч.

Также Samsung анонсировала новую серию планшетов Galaxy Tab S9.

Первое, что привлекает внимание - стильный дизайн новинок. Они оформлены изысканными деталями и гладким матовым покрытием, что придает изящный вид. Модели доступны в двух цветах - Graphite и Beige, вдохновленных природой.

Galaxy Tab S9 Series имеют класс защиты IP68, обеспечивающий возможность погружения в пресную воду на глубину до 1,5 м на 30 минут.

Благодаря трем размерам экранов - 14,6″, 12,4″ и 11″ - вы можете выбрать вариант, который будет отвечать именно вашим потребностям.

Одной из самых ожидаемых новинок от Samsung является серия смартчасов Galaxy Watch6, сочетающая в себе высокую производительность и элегантный дизайн.

Новые Galaxy Watch6 Classic оснащены вращающимся корпусом. Экран Super AMOLED диаметром 1,47 дюйма с разрешением 470 x 470 пикселей гарантирует яркое и четкое отображение информации. Кроме того, экраны оснащены двумя боковыми кнопками для удобной навигации.

Благодаря чипсету Exynos W980 Galaxy Watch6 будет работать на 10% быстрее своих предшественников.

Встроенные датчики предоставляют широкие возможности для отслеживания здоровья и занятий спортом, а именно измерения пульса, сна, температуры, а также наличие GPS, NFC и барометра.

Относительно аккумулятора часы имеют батарею емкостью 425 мА·ч, которая имеет впечатляющие показатели автономности.