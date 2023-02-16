В GNT Group заявили, что будут обжаловать решение суда о банкротстве терминала в порту Одессы

В компании считают, что Madison Pacific Trust Ltd пытается совершить рейдерский захват активов GNT Group. Частью этих действий стало заявление о банкротстве зернового терминала.

"Ранее, в результате превышения полномочий компанией Madison Pacific Trust Ltd в ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" был незаконно изменен генеральный директор - на эту должность был назначен подконтрольный человек, а адрес юридического лица общества незаконно изменили из Одессы во Львов", - добавляют в компании.

В GNT Group также сообщили, что обжалуют в апелляционном суде принятое решение суда Львовской области, поскольку заявление Madison Pacific Trust Ltd является "надуманным и не отвечающим требованиям Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Как известно, в пользу украинского холдинга уже есть решения международных и украинских судов:

Напомним, 7 февраля 2023 г. Окружной суд Никосии (Кипр) принял Приказ о запрете Argentem Creek Partners и его агенту Madison Pacific Trust Ltd на осуществление действий, направленных на завладение, обременение или продажу зернового терминала ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл".

Также 14 февраля 2023 года Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Виталия Марченко, незаконно уволенного директора ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" и суд полностью остановил решение общего собрания, которое ранее было принято в пользу Madison Pacific Trust Ltd: об увольнении Виталия Марченко лица - адвоката, который не имеет никакого профессионального опыта деятельности портов и зерновых терминалов, изменение юридического адреса из Одессы на Львов, где нет ни одного порта.

"Зерновой терминал ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" имеет стратегическое значение для Украины, а деятельность холдинга GNT Group, законными владельцами которого Сергей Гроза и Владимир Науменко, имеет международное значение, поскольку обеспечивает экспорт украинской аграрной продукции в рамках "зернового соглашения", таким образом укрепляя глобальную продовольственную безопасность и внося вклад в усилия международного сообщества по преодолению голода в мире", - отмечают в компании.