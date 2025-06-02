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"Гнезда" для дронов на крышах домов: ВСУ уничтожили "ноу-хау" врага (видео)

Украина, Понедельник 02 июня 2025 04:52
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"Гнезда" для дронов на крышах домов: ВСУ уничтожили "ноу-хау" врага (видео) Фото: ВСУ уничтожили "ноу-хау" врага (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные прибегли к новым хитростям для маскировки запусков дронов. Для новых атак они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15 мобильный пограничный отряд "Стальной Граница".

Оккупанты прибегли к новым хитростям для маскировки запусков своих беспилотников, обустраивая стартовые позиции в отверстиях крыш гражданских домов. Однако даже такие "инновации" не спасают их от зоркого глаза украинских разведчиков и точных ударов FPV-дронов.

Операторы FPV-дронов "Стальной границы" обнаружили новую тактику противника.

"В приграничных населенных пунктах на территории страны-агрессора они начали обустраивать отверстия в крышах гражданских зданий, через которые осуществляют запуск и посадку БпЛА, пытаясь избежать обнаружения с воздуха", - рассказали военные.

Однако, несмотря на такие попытки маскировки, разведчикам "Стального Границы" удалось обнаружить несколько таких стартовых позиций.

После обнаружения по этим целям были нанесены точные удары FPV-дронами, в результате чего позиции вместе с оборудованием и, вероятно, операторами были уничтожены.

Потери РФ в Украине

Заметим, что в течение суток 30 мая потери РФ превысили отметку в 1200 военных.

Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 145 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

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