ГМК для восстановления нуждается в последовательной тарифной политике, - эксперт

"Например, тарифы УЗ на перевозку грузов выросли в прошлом году на 70%. Я понимаю УЗ: пути обстреливают, намного уменьшились объемы перевозок, а у них есть постоянные затраты. Но у УЗ есть возможность обращаться к нашим партнерам, и получать финансирование и грантовые кредиты на льготных условиях", - пояснил Каленков.

То же самое, по его словам, касается и "Укрэнерго" - она, как государственная компания, тоже может обращаться напрямую к партнерам для того, чтобы получить на десятки лет долгосрочное финансирование, в отличие от частных компаний - у которых пока нет возможности получить заимствования.

"Частные компании, которые еще работают, еще потребляют электроэнергию и что-то возят по УЗ, не имеют возможности получить финансирование. И государство могло бы в сфере энергии, в сфере тарифной политики сыграть свою роль, и перевести финансирование на наших партнеров, чтобы таким образом поддержать экономику, ведь если предприятие потребляет электроэнергию - значит, оно все еще работает, если оно что-то возит УЗ или переваливает в портах - они еще работают, и их нужно поддержать путем сдерживания тарифов на передачу электроэнергии, на диспетчеризацию, на возросшие тарифы Укрзализныци. за последний год", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что ГМК переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, ведь из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%.