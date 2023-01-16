ГМК переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, - эксперт

"Наибольшая проблема 0 уничтожение, повреждение и захват существующих предприятий. Все знают, что "Азовсталь" полностью разрушена, но никто не знает, что сейчас происходит из Ильича (ММК им. Ильича в Мариуполе, оба завода принадлежат группе "Метинвест", -) ред.). Никто не знает, что сейчас с Авдеевским коксохимическим заводом. То есть мы потеряли предприятия, и никто не знает, что там будет, и можно ли их восстановить. Это самое большое, что влияет сегодня", - подчеркнул Зинченко.

Он подчеркнул, что потеря двух предприятий в Мариуполе - это не просто потеря 40% украинского производства, ведь именно эти предприятия поставляли на мировые рынки не производимую продукцию или производят в ограниченном количестве другие заводы.

"Мы должны понимать, что мы потеряли из-за Мариуполя 100% экспорта слябов и 30% экспорта горячекатаного рулона. Это то, что приносило наибольшие экспортные доходы Украине. И мы играли очень важную роль в цепочках добавленной стоимости наших европейских и американских партнеров", - подчеркнул Зинченко.

Кроме того, по его словам, большими проблемами для ГМК сектора сейчас обстрелы предприятий и нехватка персонала, ведь все предприятия сосредоточены на линии фронта или рядом с ней, из-за чего значительная часть персонала и ряд специалистов выехали или переместились.

"Третье - это нехватка энергетических мощностей: с нашей точки зрения, это добило отрасль. А четвертое - это ограниченная пропускная способность "Укрзализныци" и долгие сроки доставки из-за очередей. По нашим расчетам, эта пропускная способность не превышает 1800 вагонов в день, а очередь достигают 2 недель. Для некоторых экспортеров стоимость доставки выросла в 3-4 раза, у некоторых в 5 раз! Это делает невозможным полностью наш экспорт - несмотря на то, что есть еще ограниченные мощности УЗ и европейских портов", - подчеркнул Зинченко.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что металлургический комплекс Украины больше всего пострадал от российской агрессии, а объем производства сократился на 85%. Отрасль находится в глубоком кризисе и не способна покрыть даже переменные затраты.