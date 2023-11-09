GM Cruise отозвал почти 1000 автомобилей после аварии с пешеходом

В Вашингтоне случилась авария с участием GM Cruise и пешехода. Теперь компания отзывает почти 1000 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Компания Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей из-за аварии с пешеходом. Компания также планирует отозвать ещё больше автомобилей, так как расследование инцидента продолжается.

"Автомобили отзываются из-за того, что система обнаружения столкновений может неправильно работать после аварии", - сказано в сообщении, Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) в среду, 8 ноября.

Cruise отзывает автомобили из-за проблем с программным обеспечением, которое может заставить их двигаться после аварии. Это может быть опасно, так как может привести к повторному столкновению или другим проблемам.

В прошлом месяце компания Cruise была вынуждена прекратить свою деятельность по всей стране из-за проблем с безопасностью своих беспилотных автомобилей. В понедельник компания также объявила о временной приостановке производства полностью автономных автомобилей Origin.

"Компания планирует продолжать совершенствовать программное обеспечение своих беспилотных автомобилей. По мере внесения изменений, компания будет информировать НАБДД и общественность об обновлениях, направленных на повышение безопасности", - заявили в компании.

Аварии с участием GM Cruise

На сегодняшний день известно об трех авариях с участием беспилотных автомобилей Cruise.

Первая авария случилась в начале 2023 года. Беспилотное такси Cruise столкнулось с другим автомобилем, который поворачивал налево. В результате аварии никто не пострадал.

Во второй аварии беспилотное такси Cruise столкнулось с пожарной машиной, которая ехала на вызов. В результате аварии пассажир беспилотного такси получил травмы.

В третьей аварии, Cruise сбило женщину, которая перебегала дорогу. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

В середине августа не менее 10 беспилотных автомобилей Cruise заглохли и заблокировали движение на улицах города.

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