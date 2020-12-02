"Найглибший геополітичний виклик": У НАТО заявили про загрозу Росії для країн-союзників

У євроатлантичному просторі найглибший геополітичний виклик виходить від Росії. Так, Росія підтримує потужний звичайний військовий та ядерний арсенали, які загрожують території НАТО.

Про це йдеться аналітичній доповіді НАТО 2030.

Як зазначають експерти, Росія також загрожує НАТО у некінетичному вимірі з використанням гібридних засобів, які розмивають межу між війною і миром.

"Спроби НАТО розбудувати змістовне партнерство і залучити Росію до формування архітектури євроатлантичної безпеки у період після холодної війни, були відкинуті. У 2014 році Росія незаконно та невиправдано анексувала Крим, вторглася й окупувала частину Східної України. Російська влада прагне гегемонії над колишніми радянськими державами, та підриває їх суверенітет і територіальну цілісність, спрямована заблокувати шлях цих держав у просуванні до НАТО", - йдеться в доповіді.

В документі також йдеться, що паралельно Росія намагається створювати сателітні або залежні держави поблизу території країн НАТО, а також порушує режими з контролю над озброєнням, що вже призвело до руйнації ДРМСД.

Крім того, Росія розгортає ширший гібридний набір інструментів, включаючи кібернетичні загрози, отруєння з використанням хімічної зброї, політичний примус тощо.

Дослідники доходять висновку, що Росія має на меті ослабити та розділити союзників зсередини шляхом підриву соціальної рівності та самого способу життя.

Раніше генеральний секретар ООН Єнс Столтенберг заявив, що розміщення російських військ в невизнаному Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови. Це підтверджує, що Росія часто порушує міжнародне право.