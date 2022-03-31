Glovo запускає безкоштовну доставку в трьох містах України

Сервіс Glovo запускає безкоштовну доставку продукції в Києві, Одесі та Дніпрі. Кошти не зніматимуться за доставку продуктів протягом квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Glovo в Facebook.
"Протягом квітня у Glovo буде безкоштовна доставка замовлень в Києві, Дніпрі та Одесі. Вартість доставки для користувачів програми покриває Master Card Україна", - йдеться в повідомленні.
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