Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають

Глобальний збій в роботі соціальних мереж й месенджерів - згубно вплинув на акції провідних IT-компаній світу. Вартість цінних паперів Twitter впала найбільше.
Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Згідно з даними NASDAQ - американського позабіржового ринку, що спеціалізується на акціях IT-компаній, масовий збій негативно вплинув на акції:
Фото: падіння акції Twitter (nasdaq.com)
Фото: падіння акції Alphabet (nasdaq.com)
Фото: падіння акції Amazon (nasdaq.com)
Фото: падіння акції Facebook (nasdaq.com)
Фото: падіння акції Netflix(nasdaq.com)
Фото: падіння акції Apple (nasdaq.com)