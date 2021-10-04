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Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають

Автор: Сергій Пишкін

Глобальний збій в роботі соціальних мереж й месенджерів - згубно вплинув на акції провідних IT-компаній світу. Вартість цінних паперів Twitter впала найбільше.

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з даними NASDAQ - американського позабіржового ринку, що спеціалізується на акціях IT-компаній, масовий збій негативно вплинув на акції:

  • Twitter - акції впали на 6,4%;

Фото: падіння акції Twitter (nasdaq.com)

  • Alphabet (компанія, якій належить Google) - акції впали 2,5%;

Фото: падіння акції Alphabet (nasdaq.com)

  • Amazon - акції впали на 2,8%;

Фото: падіння акції Amazon (nasdaq.com)

  • Facebook - акції впали на 5,7%;

Фото: падіння акції Facebook (nasdaq.com)

  • Netflix - акції впали на 2,3%;

Фото: падіння акції Netflix(nasdaq.com)

  • Apple - акції впали на 2,8%.

Фото: падіння акції Apple (nasdaq.com)

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