Глобальні трейдери скоротять покупки сировини нафтових компаній РФ з 15 травня, - Reuters

Розробка європейських санкцій виключає покупку нафти компаній "Роснефть" або "Газпромнефть", які не вважаються "строго необхідними" для забезпечення енергетичної безпеки країн ЄС.

За словами джерел, трейдери зараз ламають голови над тим, що означає "строго необхідні".

"Всі компанії сидять своїми юристами, щоб з'ясувати, що вони можуть і не можуть зробити. Неясно, що це означає для всього ланцюжка поставок, для вантажовідправників, страховиків", - сказав агентству старший торговельне джерело.

Так, компанії скорочують закупівлю для забезпечення дотримання вимог 15 травня, коли обмеження ЄС набудуть чинності.

Воменти "Роснефти" і "Газпромнефть" становили 29 мільйонів барелів, або майже 1 мільйон барелів на день (BPD) у квітні, що становить понад 40% від загального експорту сирої нафти Уралу з російських західних портів у квітні, згідно з планом навантаження.

Включення в список санкцій Російської державної компанії "Транснефть", яка включає ключові порти та трубопроводи, надалі ускладнить будь-які майбутні продажі.

У компанії Trafigura, яка є найбільшим покупцем російської нафти, кажуть, що "повністю дотримується всіх застосовних санкцій і очікують, що з 15 травня обсяги торгівлі будуть додатково знижені".

Раніше компанія Vitol заявила, що обсяг торгівлі російською нафтою "значно знизиться в другому кварталі до скорочення поточних строкових договірних зобов'язань", а до кінця 2022 року вона припинить торгівлю російською нафтою.