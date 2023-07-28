Глобальные центробанки меняют политику по мере победы над инфляцией, - Reuters

Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк повысили ставки на этой неделе на четверть процентного пункта, как и ожидалось, и оставили открытым возможность дальнейшего повышения, если инфляция не продолжит снижение, которое начало происходить быстрее, чем прогнозировалось с обеих сторон Атлантики.

Базовая процентная ставка ФРС теперь находится в диапазоне 5,25%-5,50%, в то время как основная ставка ЕЦБ составляет 3,75%.

Ожидается, что Банк Англии снова повысит ставки на следующей неделе после аналогичных позитивных новостей об инфляции. Тем временем в пятницу Банк Японии начал дебаты о планах положить конец своей сверхмягкой политике.

Цикл повышения ставок

В Европе и Соединенных Штатах с прошлого года среди высших политиков широко распространена риторика о повышении ставки. Но теперь это сочетается с более широким взглядом на то, как цены развиваются вместе с экономикой в целом.

"Учитывая, как далеко мы продвинулись, мы можем позволить себе быть немного терпеливыми", - сказал председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду после решения ФРС поднять ставки в 11-й раз за последнее время.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что небольшое изменение формулировки в последнем политическом заявлении было "не просто случайным или неуместным", но означало, что после девяти последовательных повышений ставок на заседании центрального банка в сентябре будет пауза, точно так же, как это будет для центрального банка США.

Ставки в Украине

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 25% до 22% годовых с 28 июля 2023 года впервые с июня прошлого года.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.