Глобальная инфляция может достичь своего пика, - МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на полях ежегодного саммита ООН по изменению климата заявила о том, что глобальная инфлиция приблизилась к своему пику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика. Теперь мы видим, что центральные банки являются единственными в борьбе с инфляцией, это главный приоритет и это правильно. Если мы не добьемся успеха, все сорвется с якоря, и тогда фундамент роста, которым является ценовая стабильность, будет взорван", - заявила глава МВФ, ссылаясь на обнародованные накануне данные по октябрьской инфляции в США, близкие к 8%.

Георгиева отметила, что важно пытаться как минимум снизить динамику роста потребительских цен до приемлемых темпов.

"Инфляцию сложнее снизить до желаемого уровня около 2%. Если мы увидим диверсификацию цепочек поставки, это неизбежно отразится на ценах", – подчеркнула финансист.