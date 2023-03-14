Global Outsourcing 100 назвали NIX одними из лучших IT-аутсорсеров

Уже четвертый год подряд украинская IT-команда NIX входит в рейтинг международной ассоциации IAOP. Это список престижных аутсорсеров, на которых полагаются клиенты со всего мира.

Эксперты IAOP учитывают отзывы заказчиков, оценивают инновационность решений компаний, наличие сертификаций, наград, а также участие в социальных проектах. В рейтинг входят не только представители IT, но и компании в сферах недвижимости, администрирования, управления капитальными активами, фабричного производства и логистики. Опираясь на этот перечень, клиенты из разных стран выбирают надежных и опытных партнеров.

В этом году Global Outsourcing 100 отметили 13 украинских IT-компаний, а также международных аутсорсеров с офисами разработки в Украине. Среди них и разработчики NIX.

Анна Воробьева, Head of Business Development в NIX:

«Мы искренне благодарны IAOP за доверие. Это важное подтверждение профессионализма Никсовых специалистов. Каждый из нас всегда предан своему делу, а подобные отзывы мотивируют и вдохновляют еще больше.

По-прежнему клиенты выбирают нас за NIX approach, то есть “Никсовый подход”. Это прежде всего о нашей вовлеченности. Специалисты NIX чувствуют себя максимально причастными к проекту. Мы смотрим на проект с разных сторон. Всегда предлагаем альтернативные решения. И что важно — не стесняемся задавать неудобные вопросы. Ведь искренне хотим помочь клиенту сделать его бизнес лучше. Подобное неравнодушие как раз и сформировалось для клиентов в тот самый NIX approach».

Основными бизнес-доменами для NIX остаются healthcare, fintech, edtech, фармацевтика, логистика. В то же время айтишники отмечают: они готовы к сотрудничеству по любым направлениям. В прошлом году команда открыла новый для себя бизнес-домен — благотворительность. Удалось успешно реализовать несколько проектов для украинских, британских и американских клиентов. Также NIX запустили новые услуги — digital marketing и service now. Последнее означает автоматизацию рабочих процессов, управление клиентскими сервисами и проектами.

Анна Воробьева:

«Теперь мы не только разрабатываем продукт “под ключ” — начиная с бизнес-анализа идеи, дизайна и заканчивая тестированием и DevOps-поддержкой. Также можем сопровождать проект маркетингово. То есть разработать маркетинговую стратегию, создать рекламную кампанию, seo, SMM контент для любых соцсетей. Думаю, это отличное дополнение для наших клиентов. Сегодня многие бизнесы нуждаются в дополнительных продажах, и инструменты digital marketing помогут в этом».