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Голову управління департаменту архітектури КМДА підозрюють у вимаганні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Голову управління Департаменту архітектурно-будівельного контролю Київської міської державної адміністрації (КМДА) підозрюють у вимаганні грошей з підприємців. Чиновника затримали в момент отримання хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, чиновник КМДА вимагав гроші з власників малого та середнього бізнесу. У разі відмови він погрожував підприємцям "перевірками".

Середня сума хабаря становила 2 тисячі доларів. Чиновника затримали біля одного зі столичних ринків під час передачі хабаря. За ці гроші він обіцяв бізнесменові не проводити "додаткову перевірку" законності розміщення та експлуатації його комерційної споруди.

В СБУ зазначили, що чиновник КМДА налагодив механізм отримання грошей з підприємців з різних сфер, включаючи торгівлю і громадське харчування.

Фото: чиновника КМДА затримали на хабарі (ssu.gov.ua)

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КМДАСлужба безпеки України