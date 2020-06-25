Главу "Укргідроенерго" Сироту звинуватили в причетності до потопу на заході України

Генеральний директор ПАТ "Укргідроенерго" (УГЕ) Ігор Сирота може мати пряме відношення до підтоплення на західній Україні.

Про це заявив журналіст і блогер Євген Хурсин.

"На річці Дністер існує 3 гідроелектростанції – "Дністровська ГЕС-1", "Дністровська ГАЕС" і нижче за течією – ПРАТ "Дністровська ГЕС 2". "Укргідроенерго" по всіх каскадів ГЕС постійно отримує зведення Гідрометцентру, існує також система оповіщення про небезпеку паводків", - розповів журналіст.

За його словами, підтоплення у басейні Дністра, зокрема, у Могилеві-Подільському, де 24 червня затопило набережну, можна було уникнути у разі своєчасної реакції керівництва УГЕ.

“Було втрачено час для ухвалення рішення про зниження верхнього б'єфу Дністровської ГЕС. Висота водосховища становить 18 метрів, його можна було заздалегідь зменшити до необхідного рівня для аварійного прийняття паводкової води. Для цього були всі передумови, але зроблено цього не було. Мої джерела в "Укргідроенерго" також підтвердили, що негативні наслідки від паводків можна було запобігти", - підкреслив Хурсин.

Він вважає, що відповідальність за недбалість, в результаті якої не було попереджено затоплення, несе генеральний директор УГЕ Ігор Сирота.

“Було б доцільно призначити міжвідомчу комісію і з'ясувати, хто винен. Але вже зараз можна сказати, що відповідальність за ситуацію, в тому числі, несе керівник - Ігор Григорович Сирота. Він, грунтуючись на прогнозах, приймає рішення про пониження або підвищення рівня води у водосховищах. А також головний інженер "Укргідроенерго" Вадим Леонідович Расовський - вони могли своєчасно прийняти таке рішення в нинішній ситуації, тим більше це не Дніпро, а Дністер – він влітку досить маловодний, і воду можна було спокійно спускати. А тепер - підтоплено стратегічно важливі дороги, завдано колосальної шкоди інфраструктурі, і уряду доводиться виділяти мільярд гривень на усунення наслідків", - констатував журналіст.

За його інформацією, у разі адекватного реагування керівництва УГЕ збиток від потопу вдалося б значно знизити.

"Керівництво "Укргідроенерго" було зобов'язане забезпечити збільшення пропусків води на ГЕС-1 та ГЕС-2". Відключити можливість роботи ГАЕС на цей період, щоб вода проходила повністю. Спустити до мінімального рівня водосховище "Дністровської ГЕС-1", для того щоб забезпечити плавний прийом води з наступним розвантаженням її нижче. Можливо, ми все одно не уникнули б підтоплення територій, але удар був би істотно пом'якшений, як кажуть мої джерела. І на це варто звернути увагу контролюючим і правоохоронним органам ", - резюмував Євген Хурсин.

Нагадаємо, Ігор Сирота очолює "Укргідроенерго" з 2011 року. За цей час неодноразово ставав учасником корупційних скандалів, пов'язаних з мільйонними витратами державних коштів, які полягали в завищення підрядниками вартості робіт або виведенні грошей на фіктивні фірми.

У зв'язку з цим Сирота фігурує в низці кримінальних справ. Зокрема, Нацполіція розслідує кримінальне провадження № 12013100150000333 за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Також ДБР розслідує кримінальне провадження № 62019000000000652 про розтрату в особливо великих розмірах (83 млн грн). Крім того, СБУ розслідує виробництво № 22018000000000097 - розтрата в особливо великих розмірах. Ще одна справа, яку розслідує СБУ, стосується незаконного відчуження УГЕ земельних ділянок, що перебували у нього на балансі.

Один з останніх скандалів пов'язаний з зарплатою Ігоря Сироти. Так йому, як керівнику ПАТ "Укргідроенерго", рішенням спостережної ради у грудні 2019 року було нараховано і виплачено понад 3 млн грн премії.

За рік сума отриманої винагороди чиновника становила понад 10 млн грн. При цьому заробітна плата гендиректора УГЕ з липня 2019 зросла більш ніж у три рази. У підсумку загальний дохід Сироти за рік склав 647,8 тис. доларів.