Главу спеуслужбы відсторонили у Відні після теракту

Фото: теракт у Відні (Georg Hochmuth)

Глава земельного відомства Вени по охороні конституції та боротьбі з тероризмом (LVT) Еріх Цветтлер відсторонений від служби. Відповідне прохання подав глава віденської поліції Герхард Пюрстль, "щоб не перешкоджати належному ходу розслідування".

Про це пише DW.

Крім того, міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер визнав, що відомство, відповідальне за запобігання терактів, допустив у своїй роботі ряд "очевидних" помилок, "до яких не можна поставитися з толерантністю".

За словами Нехаммера, злочинець підтримував контакт з особами, за якими вже спостерігало німецьке відомство по охороні конституції. Однак відповідна інформація, передана австрійському відомству німецькими колегами, залишилася без уваги.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 6 листопада, вісьмох підозрюваних у причетності до теракту у Відні взяли під варту.

Нагадаємо, увечері 2 листопада у Відні група невідомих влаштувала стрілянину відразу в шести локаціях міста. Спецоперація із затримання терористів тривала всю ніч. Одного з нападників ліквідували. Жертвами теракту стали 5 осіб, ще 22 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту в Відні взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".