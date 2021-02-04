Голову президії Боснії допитали у справі про українську ікону

Фото: Мілорад Додік (flickr.com/izborzaboljizivot)

Голову президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка сьогодні допитали в прокуратурі. Допит відбувся в рамках справи про українську ікону, яку Додік подарував російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода".

Проведення допиту підтвердила сторона обвинувачення. Однак подробиці допиту Додіка поки що не розголошуються.

Нагадаємо, 14 грудня минулого року Додік подарував Лаврову ікону Святого Миколая. Місцеві ЗМІ заявили, що подарована ікона була вивезена з Луганська. Після цього Лавров повернув ікону в Боснію. Як стверджують боснійські ЗМІ, вона може коштувати 12,5 млн євро.

Як писало РБК-Україна, Додік назвав умову для повернення ікони в Україну. Він віддасть ікону, якщо Україна доведе, що шукала її до його зустрічі Лавровим.

Після цього в українському МЗС заявили, що Україна не сприймає мову ультиматумів у питанні повернення скандальної ікони з Боснії. У відомстві наголосили, що приналежність старовинної ікони до України є незаперечним фактом.