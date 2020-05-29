ru
ua

Главу поліції Вінницької області відсторонили від посади: допускав грубі прорахунки

Новини » Суспільство   

Також звільнені заступник та керівник оперативної служби

Начальника поліції Вінницькій області Юрія Педоса відсторонили від посади. Причиною стали грубі недоліки і прорахунки в роботі підрозділів.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Також від займаних посад були усунуті заступник голови обласної поліції й керівник оперативної служби.

"Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов'язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса, його заступника - начальника кримінальної поліції і керівника оперативної служби відсторонено від займаних посад. Причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки і прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів", - повідомили в МВС.

Зазначимо, у червні 2019 року керівництво поліції Вінницької області фігурувало в скандалі з побиттям активіста Олександра Комарницького, який згодом помер від отриманих травм.

Тоді керівництво Національної поліції звільнив чотирьох керівників відділів Вінницької поліції, а також заступника голови обласної поліції Сергія Сокиряна, а сам Юрій Педос був тимчасово відсторонений від посади.

Зазначимо, Юрій Педос був призначений главою поліції Вінницької області на початку 2017 року.

Автор: Игорь Литвиненко

► Учасники мітингу на Майдані рушили до офісу Зеленського ► Міністр Шотландії пішов у відставку через карантинний скандал з радником Джонсона
Читати всі новини