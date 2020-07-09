Голову Нацбанку можуть призначити після закриття сесії Ради

Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

Призначення глави НБУ можуть розглянути на позачерговому засіданні

Якщо кандидатура на голову Національного банку не буде внесена цього тижня, парламент розгляне кадрові питання після закриття цієї сесії, 17 липня. Для цього нардепи зберуться на позачергове засідання.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

За його словами, наразі невідомо, чи відбудеться призначення голови центрального банку до кінця чергової сесії.

"Я думаю, що таке кадрове питання якраз і може стати предметом одного з позачергових засідань. Якщо ми за черговий тиждень не приймемо кадрове рішення щодо голови Нацбанку та голови Антимонопольного комітету, важливі дві інституції, повинні будемо збиратись на позачергове засідання пізніше", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, призначення голови Нацбанку до кінця сесії не виключав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як писало РБК-Україна, серед можливих кандидатів на посаду глави Нацбанку обговорюються голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко, екс-керівник "Райффайзен Банк Аваль" Володимир Лавренчук і голова ради Нацбанку Богдан Данилишин.