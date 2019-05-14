Голову Конституційного суду можуть звільнити через вплив брата, - "Наші гроші"

Голову Конституційного суду Станіслава Шевчука можуть звільнити через вплив брата, який "одягнув" логотип Зе-команди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Марії Землянскої для програми "Наші гроші".

У розслідуванні йдеться, що 13 березня 2019 року троє суддів Конституційного суду (Микола Мельник, Сергій Сас і Сліденко Ігор) написали лист-звернення до своїх колег і закликали до звільнення Шевчука. У листі вони публічно згадали і брата глави КС Рулава Одда (раніше Денис Шевчук) та його можливий вплив на Шевчука і кадрові призначення. Судді вказали, що Шевчук намагався призначити керівництво секретаріату суду бізнес-партнера свого брата. В день, коли судді підписали лист-звернення до колег щодо звільнення Шевчука, сам Шевчук у власному кабінеті таємно прийняв представника команди обраного президента Володимира Зеленського - Андрія Богдана. Відразу після першого туру президентських виборів, брат голови КС висловив публічну підтримку Зеленському.

За даними Bihus.Info частина суддів КС вже давно не публічно висловлювала невдоволення впливом брата Шевчука на Конституційний суд.

Як стверджують джерела Bihus.Info, Одд приїжджав до голови КС на роботу, впливав на кадрову політику, замість голови суду знімав держдачу, що підтверджується офіційними документами.

Про вплив брата на голови КС говорить і кадрова політика Шевчука. У вересні 2018 року Шевчук підписав подання на призначення на посаду заступника Секретаріату Конституційного суду одного Рулава Одда - Вадима Гончаренка. Останні раніше керували харківськими фірмами Олега Кияшко. Однак через увагу суддів та порушення процедури призначення Гончаренка посаду так і не отримав.

Крім того, у лютому 2019 року позаштатними радниками Шевчука стали ще три людини (Михайло Чужмир, Лабоженко Дмитро, Денис Нев'ядомський). Після докорів суддів КС про незаконність розпоряджень, Шевчуку довелося їх звільнити, а також інших позаштатних радників.

Брат голови КС - співзасновник фірми "Українська морська транспортна компанія". З липня 2017 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу, де фігурує ця фірма. Фірму звинувачують у розкраданні 10 млн гривень державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

Обидва брата спростовують причетність Рулава Одда до корупційної схеми. Шевчук називає це політичним тиском на нього через родичів, хоча справа з'явилася в той час, коли він ще не був головою КС, а працював там тільки суддею.

Зазначимо, що в одному з недавніх інтерв'ю Шевчук натякнув на цю справу як причину зіпсованих стосунків з оточенням Петра Порошенка.

Нагадаємо, Шевчук стверджував, що під час зустрічі з юристом Володимира Зеленського Андрієм Богданом 13 березня, про яку стало відомо журналістам, мова йшла про закон про незаконне збагачення.