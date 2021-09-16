Голову комісії з відбору керівника САП звинуватили у зриві конкурсу: в чому причина 

Голова конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль зриває проведення конкурсу і призначення нового очільника САП. Своїми діями вона ставить під загрозу надання Україні макрофінансової допомоги і збереження безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua .

Як відомо, комісія була сформована рік назад і до її складу одразу виникло багато питань. Міжнародні партнери підкреслювали: від прозорості роботи цієї структури залежить не лише надання макрофінансової допомоги, а й збереження безвізового режиму.

"Склад цієї комісії рік назад обурив не лише українські громадські організації, що опікуються питаннями боротьби з корупцією, а й міжнародних партнерів. Більшість її членів призначали за партійними квотами, при цьому вони не мали ані досвіду роботи в антикорупційній сфері, ані належної ділової репутації, ані авторитету", - пише видання.

Головою комісії була призначена висуванка групи "За майбутнє" Катерина Коваль, яка за часів президентства Віктора Януковича входила до робочої групи з питань судової реформи, активно співпрацювала з "регіоналами" навіть після 2014 року і вказувала сумнівні відомості в декларації.

Під її керівництвом комісії знадобилося майже три місяці для того, щоб розпочати конкурс з обрання керівника САП. При чому оголосили про початок конкурсу лише після того, як міжнародні експерти, які входять до складу комісії, почали привертати увагу генерального прокурора Ірини Венедиктової до надзвичайно повільних темпів роботи.

"У відповідь вони отримали інформаційну атаку: їх самих спробували звинувати у затягуванні роботи комісії. Щоправда жодних реальних підстав для критики не знайшлося, скандалу не вийшло, тому ця атака швидко зійшла нанівець. Тим більше, що пояснити, куди в цей час дивилася голова комісії - ніхто би не зміг", - звертає увагу видання.

Також ЗМІ виявили, що Коваль мала тісні зв'язки з окремими кандидатами на посаду голови САП. Коли ці кандидати не змогли пройти відбір - вона почала створювати складнощі для інших кандидатів, при цьому порушуючи законодавство.

"На початку червня Катерина Коваль під час співбесіди розкрила дані поліграфологічного дослідження першого заступника керівника САП Максима Грищука, що прямо заборонено не лише законом, а й порядком проведення конкурсу, затвердженим самою ж комісією", - підкреслюють журналісти.

Це, своєю чергою, стало підставою для звернення про відкриття кримінальної справи, а в перспективі може використовуватися для оскарження результатів конкурсу в цілому.

"Коли ж кандидатів на посаду голови САП залишилося лише двоє - Олександр Клименко та Андрій Синюк - Катерина Коваль просто перестала збирати засідання комісії! Ніяких пояснень з цього приводу вона не давала", - говориться в статті.

Міжнародні експерти зі складу комісії звернулися до генпрокурора Ірини Венедіктової з попередженням: якщо ситуація не зміниться - вони можуть вийти зі складу комісії. Крім того, вони заявили про намагання сторонніх осіб вплинути на їхню роботу.

Відомо також, що ситуацію навколо конкурсу з обрання голови САП обговорювали президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден під час останньої зустрічі в Вашингтоні.