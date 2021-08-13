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Главу великої держкомпанії затримали при спробі втечі з України

Автор: РБК-Україна

Поліція затримала главу Державної продовольчо-зернової корпорації України. Він намагався покинути територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України", - йдеться в повідомленні.

Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.

Раніше поліція викрила масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США.

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